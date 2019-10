Ritrovie rinasci. Potrebbe essere un titolo di un film, regia: Gonzalo. Il Pipita è anche il protagonista principale della rinascita, pellicola attuale ma a tinte bianconere., che già a Napoli con Sarri in panchina segnava gol a raffica. Dopo le parentesi negative con Milan e Chelsea è tornato a sorridere e a segnare.- Sarri ma non solo, perché dietro alla nuova esplosione di Higuain, ci sarebbe anche un'alimentazione particolare. Secondo La Stampa, infatti,. Una dieta rigorosa che ha già utilizzato in passato e gli consente di levare quei due/tre kg in più quando va in sovrappeso. Mangiare sano per correre (e segnare) di più. Il Pipita è tornato a sorridere e segnare.