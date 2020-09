Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante argentino è stato fatto fuori anche dall'amichevole di ieri contro l'Under 23 e l'ipotesi più probabile, ad oggi, sembra l'Inter Miami di David Beckham dove è andato anche Matuidi. Per ora è ancora tutto in stand by, sullo sfondo c'è il Dc United e a metà settembre è previsto un summit con il fratello e agente di Gonzalo Nicolas Higuain. Uno dei nodi è legato anche al modo in cui lascerà la Juve, che vorrebbe evitare la risoluzione del contratto per non generare una minusvalenza.