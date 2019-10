Your browser does not support iframes.









Tutto su Inter-Juve, e pure ci mancherebbe. Il Derby d'Italia è il catalizzatore d'emozioni degli ultimi sette giorni: la vittoria col Leverkusen è subito passata in secondo piano, perché tanto - con un'Inter che viaggia a gonfissime vele - l'attenzione si è precipitata verso San Siro e quello che potrà raccontare. Ma è stata una settimana vibrante, sui social. Attraverso la nostra rubrica, proviamo a ripercorrere le tappe di sette giorni che hanno raccontato tantissimo: a partire dai video delle imprese contro i nerazzurri, con la Juve che ha scelto Higuain (e quel famoso 2-3) come testimonial principale. Vai a darle torto.



DA MARCHISIO A RAMSEY - Intanto, per un Marchisio che saluta - con la sfilza di messaggi social che hanno accompagnato - c'è un Ramsey appena arrivato che sta imparando lentamente l'italiano. Il video prodotto dalla BBC è esilarante, davvero. Attenzione anche a lady Dybala: nel suo ultimo singolo, Oriana mostra Paulo che segna contro l'Italia. Attenzione ai massimi livelli anche per l'outfit: l'argentina è sempre più provocante.



Sfogliate nella nostra gallery la nostra rubrica: c'è tanto da vedere e... rivedere!