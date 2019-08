Secondo Sky Sport, Gonzalo Higuain non ha ancora aperto ad un addio alla Juventus. Il giocatore è corteggiato dalla Roma, con i bianconeri che spingono per arrivare a una cessione. Ma non vuole partire, il Pipita. Che prende ancora tempo e si gode la considerazione - scontata - di Maurizio Sarri. Anche contro l'Atletico Madrid, il tecnico ex Chelsea l'ha scelto come centravanti titolare dei bianconeri. E Higuain, seppur senza numero nove sulle spalle, si carica virtualmente l'attacco juventino, assieme a Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Insomma, un numero non fa la differenza. Al momento, lo sta facendo la volontà ferrea di Gonzalo di restare a Torino.