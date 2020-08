"Com'è potuto non essere rigore l'intervento di Neuer? Immaginate se fossi entrato così sul portiere. Quello di Neuer era fallo". Nella lunga intervista concessa a Fox Sports, hanno fatto discutere le parole di Gonzalo Higuain. Soprattutto quelle sulla nazionale argentina. "Non ci sono rimasto male, non sono arrabbiato o triste per non aver raggiunto i massimi obiettivi. Quando ci penso, do ancora più valore a quello che ho fatto nella Selecciòn. Non è stato facile, neanche per un istante. Non è facile giocarci, mettere questa maglia. Per l'Argentina ho sentito la pressione di qualsiasi squadra, moltiplicata per tre. Ti seguono 40 milioni di persone".