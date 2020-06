Leggi Juve-Napoli e pensi a Gonzalo Higuain. Lui, il grande ex. Giocherà? Difficile secondo Tuttosport, perché il Pipita è ancora indietro di condizione dopo il risentimento muscolare alla coscia di dieci giorni fa. Escluse lesioni, ma anche ieri l'argentino ha lavorato a parte e i controlli ai quali si sottoporrà nei prossimi giorni saranno decisivi.



GLI ALTRI - Gli altri non convocati per la semifinale con il Milan erano Chiellini, Ramsey e Demiral, anche loro in forte dubbio per la sfida di mercoledì in finale di Coppa Italia. Anzi, per il turco ci sono abbastanza certezze sul fatto che non recupererà: sta recuperando dalla lesione ai legamenti e probabilmente non lo rivedremo in campo prima di metà luglio; per il capitano servirà almeno un'altra settimana prima di tornare in gruppo, e il centrocampista gallese è l'unico che ha qualche chance in più di tornare tra i convocati.