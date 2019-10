Le famose "chiacchiere da bar" promosse ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri potranno anche diventare qualcosa di più che spicciole voci, ma sicuramente non è la serata di Champions contro il Bayer Leverkusen il momento migliore per fare esperimenti. Così, le possibilità di vedere Ronaldo, Higuain e Dybala contemporaneamente in campo, si riducono al lumicino, almeno non dalle 21.00 di oggi. Come riporta Tuttosport, si rinnova quindi il derby argentino che, nell'ultimo match contro la Spal, ha visto Dybala in campo ed oggi potrebbe invece portare Higuain ad affiancare CR7, con Ramsey ad agire alle spalle. SCELTA SCONTATA - Tutti gli indizi che portano, almeno in questo avvicinamento, ad una mezza prova, si trovano proprio nell'ultimo turno di campionato. Dybala dentro per 90', Higuain fuori per altrettanto tempo. Con La Joya ancora a secco di marcature, ma in grande spolvero, la scelta potrebbe sembrare meno scontata, ma Sarri presta attenzione alle gerarchie, come d'altronde si è visto lo scorso anno al Chelsea, con il solito Higuain centravanti da Premier e Giroud da Europa League (prima della completa flessione del Pipita). Se tutto dovesse venir confermato, per il centravanti trentaduenne si presenterà quindi l'occasione per segnare il 24° gol in Champions League, dopo aver siglato l'ultimo sempre in maglia Juve, il 7 marzo 2018, negli ottavi contro il Tottenham. La Juventus sembrava spacciata, ma il Pipita ha prima segnato il pareggio, poi offerto a Dybala il pallone dell'1 a 2. La coppia, in campo insieme a Brescia, potrebbe però ritrovarsi già domenica alle 21.00 contro l'Inter: gli orari dell'impegno consentono a Higuain di partire due volte di fila titolare e, visto il tour de force di Ramsey, non è improbabile pensare al tridente "forte" con Dybala e CR7: non va detto a voce troppo alta, altrimenti Sarri potrebbe arrabbiarsi.