: non è una scienza esatta, ma ci va davvero - e concretamente - vicino. Tutto questo per un gioco di numeri e valutazioni: per arrivare al numero nove dell'Inter, la Juve deve cedere il suo vecchio centravanti, di ritorno dal prestito al Chelsea con un prezzo già stabilito ma con poca voglia di levare subito le tende.Non si allenta, il nodo. Gli incontri a Ibiza tra Paratici e Wanda Nara hanno dato fiducia a Icardi, che aspetta la Juventus e tiene a bada il Napoli. De Laurentiis vorrebbe subito chiudere l'operazione, sfruttando proprio il fatto che la Signora abbia bisogno di tempo. E di soldi. Tanti soldi. Quelli che potrebbero e dovrebbero arrivare dagli addii di Mandzukic e proprio del Pipita. Che nel frattempo, come riportato da Sky Sport, ora si allena. Il 10 giugno ripartirà pure lui dalla Continassa:Settimana prossima, con Gonzalo, arriverà a Torino anche il fratello e agente Nicolas. Come riportato da Sky, le parti potrebbero riunirsi per parlare del futuro del Pipita: la speranza della Juve è che possa capire che il suo ruolo in bianconero sarebbe più che marginale. Verosimilmente, anche Sarri giocherà un ruolo importante in questo addio difficile da maturare. Tutto in 10 giorni, mentre con la Roma tutto tace (e Higuain chiude).