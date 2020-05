Gonzalo Higuain è appena arrivato a Torino. In questi minuti l'attaccante della Juventus è atterrato in Italia con un volo proveniente dall'Argentina dove ha trascorso il periodo di lockdown, per assistere la madre malata . Il Pipita era l'ultimo giocatore che doveva ancora rientrare all'estero, giustificato per il ritardo dovuto dalle condizioni della madre.- Ora la squadra è al completo, in Italia, ma ancora non sono tutti a disposizione di Sarri. Higuain infatti, inizierà da oggi i 14 giorni d'isolamento previsti per chi rientra dall'estero come stanno già facendo i suoi compagni tornati prima di lui. L'escamotage - lecito - che si può usare per riaverli prima del dovuto, è un doppio tampone che, se dovesse risultare negativo, consentirebbe ai giocatori di potersi allenare subito alla Continassa. Soluzione adottata dal Milan con Ibrahimovic , e che la Juventus stava già valutando nelle scorse settimane scatenando critiche e polemiche.