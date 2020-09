Sfoglia la gallery per vedere il saluto dei tifosi della Juve a Higuain

Una storia che sta giungendo al capolinea. Resta ancora da capire come scrivere la parola fine, ballano circa 9 milioni di euro, maIl fratello-agente del Pipita è arrivato nel capoluogo piemontese per limare gli ultimi dettagli della rescissione contrattuale con la J, senza dimenticare la quota congelata per gli accordi sugli stipendi durante il lockdown. Parti in costante lavoro per stringersi la mano per l’ultima volta, e un ulteriore sprint potrebbe essere dato dalla definizione della nuova squadra di Higuain, con l’Inter Miami di David Beckham in pole. Nel frattempo, nonostante i dissidi dell’ultimo periodo,A poche ore dall'omaggio dei tifosi, l'accordo verbale per la risoluzione del contratto tra Higuain e la Juventus sarebbe stato raggiunto. Verrà formalizzato una volta ratificata l'intesa con la prossima squadra del Pipita, l'Inter Miami di David Beckham e Matuidi