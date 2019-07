di Federico Mariani

“Gonzalo resta con noi!”. Il coro del popolo bianconero scuote la Continassa. Oggi, la superstar è indubbiamente lui, Gonzalo Higuain, amato ed acclamato dai numerosi tifosi. Al di là del forte legame con i supporters, la Juventus si trova a fare i conti con i dubbi sul futuro del Pipita. L'argentino è una pedina preziosa tatticamente, ma ora come ora non sembra rientrare nei piani della Vecchia Signora, orientata verso un attacco con caratteristiche diverse. E allora il giocatore potrebbe innescare il valzer delle prime punte scontente ed emarginate.



ROMA – La destinazione più forte e concreta per Higuain è la Roma. Dalla Capitale c'è grande entusiasmo perché l'argentino sarebbe l'ideale per puntellare la nuova rosa di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese vuole una prima punta mobile, capace di creare ed aggredire gli spazi a disposizione. E lentamente dalle parti di Trigoria si inizia a pensare che l'addio di Zaniolo per far posto al Pipita potrebbe non essere così sanguinoso. Non è un caso se il vero nodo per la Juve, al momento, resta convincere Higuain a lasciare Torino. E a Roma potrebbe anche trovare una numero 9 libera. INTER – Infatti, Edin Dzeko è vicino all'addio alla Roma. Lo aspetta l'Inter. I nerazzurri vogliono un attaccante completo tatticamente e tecnicamente. Il bosniaco è il profilo perfetto per il gioco fisico di Antonio Conte che può contare sulla sua rapidità e sulle sue sponde per gli inserimenti a tutto gas dei compagni. E poi l'arrivo del Cigno di Sarajevo spalancherebbe le porte alla cessione di Mauro Icardi, ormai separato in casa dei milanesi. Un assist alla Juventus che potrebbe perfere Higuain e ritrovarsi un Maurito in più nel motore di una macchina costruita per trionfare dovunque.