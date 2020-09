Non le ha certo mandate a dire. Il fratello di Gonzalo Higuain, suo agente, ha parlato a Tuttosport, rifilando un paio di stoccate anche al Napoli, ex club del Pipita: "Il colpo da 90 milioni del 2016? Siamo sempre convinti di aver fatto la scelta giusta. Parlano i numeri: Gonzalo passando dal Napoli alla Juve ha migliorato la sua carriera. Ha vinto 3 scudetti e il primo anno ha sfiorato la Champions, perdendo solo in finale, la stagione dopo é stato eliminato dal Real Madrid con decisioni strane. Senza contare l’amore che gli hanno sempre dimostrato i tifosi. Nessun rimpianto, non scherziamo!".



DE LAURENTIIS - "Se abbiamo parlato? No. Anche perché di cosa potremmo parlare? Di cinema?".