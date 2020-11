Attraverso i canali ufficiali dell’Inter Miami, l’ex attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha rivolto gli auguri di pronta guarigione a Diego Maradona, ricoverato recentemente per un coagulo al cervello: "La salute è la cosa più importante e Maradona merita di stare bene. È una persona a cui sarò grato per sempre perché ha puntato su di me facendomi giocare con la Nazionale argentina e di disputare un Mondiale a 23 anni. Si è fidato di me e spero che guarisca in fretta".