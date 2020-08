Sarri più Higuain, uguale gol a raffica. "Tornerà il bomber di Napoli": sono stati in tanti a pensarlo, qualcuno l'ha strillato a gran voce. E il Pipa? Ha deluso. Tutti. Da primo all'ultimo, a cominciare dal suo allenatore. Sovrappeso e svogliato, non ci ha messo molto Sarri a metterlo in panchina spostando Dybala al centro da falso nueve - una mossa già vista con Mertens a Napoli - con Ronaldo a sinistra e uno tra Bernardeschi e Douglas Costa dall'altra parte.



DELUSIONE - E Gonzalo? Spesso in panchina, soprattutto nell'ultimo periodo. Era tornato titolare nelle ultime due gare di campionato con lo scudetto già conquistato, quando Sarri ha optato per un turnover a 360° in vista della Champions. Higuain era ormai scalato nelle gerarchie dell'attacco, diventando una riserva a tutti gli effetti. E così si sono dovuti ricredere anche quei tifosi convinti che bisognasse puntare su di lui. Guai a venderlo c'era addirittura chi si arrabbiava quando non giocava. 11 gol totali tra campionato e coppe, appena 8 in Serie A: pochini per un bomber come lui che tra Real Madrid e Napoli ne aveva fatti più di 200.



LOCKDOWN - Il lockdown non l'ha aiutato: l'argentino ha staccato la testa volando dalla famiglia per assistere la madre malata. E dalla ripresa del campionato ha fatto poco e niente. Spesso giocava spezzoni di partita, come un attaccante qualsiasi. Già, peccato abbia un ingaggio da 7,5 milioni di euro; uno dei più alti della rosa. Ora anche quegli juventini che volevano tenerlo a tutti i costi si sono convinti che l'avventura di Higuain alla Juventus è ormai agli sgoccioli.



SCARICATO - Lo sa anche la società, che nei piani futuri della Juve non ha previsto la presenza del Pipa. Paratici è già a caccia del centravanti del futuro per rimpiazzare l'argentino, che ha avuto richieste dal River Plate (lo stesso giocatore ha espresso il desiderio di poter avvicinarsi a casa) e dall'MLS, dove gioca il fratello Federico. L'altro fratello - Nicola, l'agente - valuterà eventuali proposte per poi prendere una decisione insieme a Gonzalo. Alla Juve per Higuain non c'è più posto, e adesso l'hanno capito anche tutti quei tifosi che fino a un anno fa "Vedrete, si riprenderà". Ma lo stanno ancora aspettando.