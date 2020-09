1









Esordio amaro per Gonzalo Higuain, che nella notte ha debuttato da titolare in MLS con l'Inter Miami sbagliando però il rigore che avrebbe consentito alla sua squadra di accorciare su Philadelphia. Il Pipita aveva calciato sulla destra spiazzando il portiere, ma il pallone è finito sul fondo. Dopo il rigore Gonzalo è andato a muso duro contro un avversario venendo subito accerchiato dagli altri giocatori del Philadeplhia, in poco tempo è nato un faccia a faccia sedato prontamente dall'arbitro. La partita è finita 2-0 per il Philadelphia, con Higuain che ha sbagliato un rigore e Matuidi tra i migliori in campo.



