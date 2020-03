Gonzalo Higuain viajó para Argentina después de dar negativo en Corona Virus en prueba y contra prueba. Y vino porque su mamá está muy grave de salud. Sabe q hará aislamiento pero quiere estar acá en el mismo lugar que su mamá. No sean tan forros. Gracias. Y no es mi amigo, aviso — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) March 20, 2020

La fuga di Gonzalo Higuain da Torino è ormai un caso internazionale. Il giornalista argentino Hernan Castillo, di CNN Radio Argentina ha parlato delle condizioni di salute della madre del Pipa sul suo profilo Twitter: "Si è scoperto il vero motivo del blitz di Higuain in Argentina.Gonzalo è risultato negativo al test del Coronavirus per due volte, prova e controprova. Sa bene che dovrà restare isolato però voleva essere nella stessa città della mamma per aiutarla visto il momento di grande difficoltà”.