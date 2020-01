Quella di ieri è stata la prima tripletta per Cristiano Ronaldo in Serie A con la maglia della Juventus. La numero 36 nei campionati per lui, la numero 56 nella sua incredibile carriera. Questa però non è l'unica statistica interessante della notte. Ecco le altre:



La Juventus non perde da 30 incontri casalinghi in campionato (25V, 5N).



La Juventus ha vinto con almeno quattro gol di scarto per la prima volta da febbraio 2018 (vs Sassuolo) in Serie A.



Con il gol contro il Cagliari Cristiano Ronaldo ha colpito 18 delle 20 squadre affrontate in Serie A con la maglia della Juventus e per la prima volta ha trovato il gol in cinque match consecutivi con la Juventus in Serie A. Ronaldo ha realizzato due marcature multiple nelle ultime due partite casalinghe in Serie A con la maglia della Juventus.



Gonzalo Higuaín ha segnato con il suo primo tiro nella partita.