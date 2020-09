Gonzalo Higuain è volato negli Stati Uniti nei giorni scorsi per unirsi all'Inter Miami, la squadra di David Beckham che milita in MLS e ha già ingaggiato il mese scorso Blaise Matuidi. Il Pipita, che ha trattato la sua uscita dalla Juventus non essendo più parte del progetto tecnico bianconero, diventerà il giocatore più pagato del campionato americano. Secondo gli argentini di TyC Sport, infatti, firmerà un contratto da quasi 8 milioni di euro. Cifre che, in una lega meno quotata di quelle europee e col salary cap in vigore, sono faraoniche.