E' destinato ad essereil ballottaggio nell'attacco della Juventus per la sfida di domenica sera contro l'Inter. Gonzalo Higuain o Paulo Dybala? Il Pipita è indemoniato, contro il Bayer ha messo a referto un gol, un mezzo assist e soprattutto una prestazione da attaccante vero, finalmente rinato accanto a Cristiano Ronaldo. I due si trovano a meraviglia, ieri il Pipa ha creato anche diverse palle gol per l'attaccante portoghese che ne ha messe dentro una e sbagliate invece un paio.Alla Continassa da domani partirà la bagarre per trovare un posto accanto a Cristiano Ronaldo nella sfida di San Siro San Siro, in attesa che Sarri trovi un modo per farli giocare tutti e tre assieme.