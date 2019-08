Secondo Sky Sport, Gonzalonon ha ancora aperto ad un addio alla Juventus. Il giocatore è corteggiato dalla Roma, con i bianconeri che spingono per arrivare a una cessione: al momento, comunque, ancora nulla. Higuain è tornato a Torino e ha intenzione di tornarci. A dimostrarlo è stata anche la scelta di prendere in affitto un appartamento da 10mila euro al mese : un investimento non da poco, che dimostra come l'attaccante non prenderà in considerazione nessuna possibilità se non quella di rientrare ufficialmente nei ranghi di Maurizio Sarri. Che di lui potrebbe tranquillamente decidere di non fare a meno, a maggior ragione nelle prime gare di campionato e nelle prossime amichevoli,