Nell'intervista concessa da Gonzalo Higuain a TyC Sports, il centravanti della Juventus parla anche del giovane collega dell'Inter Lautaro Martinez e dell'interesse del Barcellona: "Lautaro sta facendo una carriera un crescita. E' in una grandissima squadra come l'Inter ed è così giovane, questo è un grande merito. Ha già giocato la Copa America, segnato gol e senza dubbio ha le caratteristiche per essere il 9 della nazionale argentina. Ma tutto dipende da lui. Alla sua età ricevevo molte critiche. Ovviamente arriveranno momenti duri e dovrà essere forte mentalmente. Barcellona? E' complicato prendere una decisione. A 18 anni il Real Madrid è venuto a cercarmi e non ho detto detto: 'no, aspetto di essere più grande'. Non sai cosa succederà dopo. E' una situazione molto compromettente per lui. Ovviamente, non voglio commentare per evitare polemiche, ma che ti venga a cercare il Barcellona e con Messi e... Non vorrei essere nei suoi panni, è molto difficile dire no".