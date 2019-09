Gonzaloa cuore aperto. L'attaccante dellaha parlato a tutto tondo ai microfoni di Fox Sports Argentina ( QUI la prima parte), ritornando anche sull'addio alla nazionale: "Mi sono arrivati molti messaggi di ringraziamento. Io ho sempre dato tutto e sono contento per quello che ho fatto. L'addio all'mi aiuta a pensare ad altro e ringrazio la mia famiglia che mi aiuta in questo. Forse potevamo vincere qualcosa di più, ma vado via a testa alta".- Un rimpianto forse c'è: "Se ci fosse stato il Var nella finale del Mondiale contro la? Sarebbe finita sicuramente in un altro modo, ma è inutile guardare indietro".- "Ovviamente il numero 9 deve segnare: se fai una bella partita ti apprezzano e invece se non lo fai non succede altrettanto. Lautaro è bravo, deve essere forte per affrontare i momenti meno facili"."Dell'Inghilterra posso parlare poco, ovviamente., però la verità è che in Inghilterra qualsiasi squadra può battere qualsiasi avversario: è un campionato tosto e per quel poco che l'ho vissuto è difficile ambientarsi rapidamente come succede in altri campionati".- Su Cristiano Ronaldo, col quale aveva già condiviso lo spogliatoio ai tempi del Real Madrid: ". Ha avuto un buon impatto con il calcio italiano, sono contento di averlo ritrovato qui".