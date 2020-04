Gonzalo Higuain come Carlos Tevez: è lo scenario disegnato da Tuttosport, che spiega come il Pipita possa tornare in Argentina tramite uno scambio. Allora fu il Boca Juniors, in questo caso potrebbe essere il River Plate. Tra i nomi sul taccuino di Marotta ci sono Gonzalo Montiel (difensore, 23 anni), Santiago Sosa (centrocampista, 20 anni), Julian Alvarez (attaccante, 20 anni) e i più noti Lucas Martinez Quarta e Federico Girotti, rispettivamente difensore seguito dall'Inter e attaccante cercato dal Torino.