Addio in giornata. Gonzalo Higuain ha salutato i compagni e probabilmente già oggi lascerà la Juventus. Lo scrive Tuttosport, che spiega come nelle ultime ore sia stato trovato l’accordo per la rescissione del contratto e manchino soltanto i dettagli per l’ufficializzazione. La Juve gli riconoscerà una buonuscita inferiore al cinquanta per cento dello stipendio netto (7.5 milioni) del suo ultimo anno di contratto. Intesa raggiunta in poco tempo, con Nicolas Higuain, il fratello-agente del Pipita, che è arrivato dall’Argentina in Italia per chiudere. Higuain è pronto per una nuova avventura. Inter Miami? Beckham è in pressing, ma non è il solo.



COSTI - Higuain lascia la Juve dopo tre stagioni, più una in prestito, ma non porterà guadagni al club. Anzi, i 90 milioni di euro spesi per il suo acquisto sono ancora a bilancio e lì pesano: per il suo addio i bianconeri iscriveranno una minusvalenza pari all’ultimo anno di ammortamento del cartellino, cioè 18 milioni, pur liberandosi di un ingaggio importantissimo.



KHEDIRA - Diverso il discorso che riguarda Sami Khedira. Mentre Higuain ha accettato la rescissione, il tedesco non ha intenzione di lasciare la Juve e si è aggrappato all'ultimo anno di contratto. Khedira finora ha sempre rifiutato l'addio consensuale, ma l'obiettivo della Juve è fargli cambiare idea.