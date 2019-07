Gonzalo Higuain è ai margini nel progetto della Juventus. Il Pipita, reduce da una stagione da incubo in prestito tra Milan e Chelsea, non rientra nei piani del club bianconero e di Fabio Paratici, nonostante l'approdo del suo mentore Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Secondo quanto riportato da Il Corriere Torino, un accordo di massima tra Juventus e Roma per Higuain è già stato raggiunto e si attende ora soltanto l'apertura dell'attaccante argentino al trasferimento in giallorosso per chiudere l'affare.