A Higuain è andato il primo atto della sfida che ha infiammato l’estate e che farà discutere da qui fino alla primavera: a chi toccherà il ruolo di centravanti nella Juve? Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l’argentino, lo scorso anno in pellegrinaggio tra Milan e Chelsea, sembra aver capito quanto sia meglio restare alla Juve ed essere compagno di squadra di Cristiano Ronaldo invece che cercare fortuna altrove. Il giocatore, infatti, ha chiuso la porta a qualsiasi discorso di trasferimento complicando i piani alla Juve. Già a Parma si è visto un buon feeling tra i due giocatori: il fuoriclasse portoghese, ben assistito da Gonzalo, è andato a tiro ben 7 volte. In due di queste occasioni, le più ghiotte, l’assist era venuto dai piedi del Pipita che, spesso, è sceso fino al cerchio di centrocampo per cercare pallone e sponde. Il buon feeling mostrato nella sfida di Parma non potrà però far dormire sogni tranquilli al Pipita. Un Dybala recuperato ed in forma gli contenderà il posto con tutti i mezzi e se, alla fine, Mauro Icardi dovesse arrivare in bianconero, la concorrenza sarebbe ancora più pesante.