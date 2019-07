Gonzalo Higuain dice ancora no. Nonostante la Roma continui ad insistere con l'entourage dell'attaccante argentino, il Pipita è irremovibile. Vuole solo e soltanto la Juventus. Higuain è irremovibile e non vuole tornare sui suoi passi. Non vuole un'altra stagione come la scorsa quando ha bighellonato tra Milano e Londra senza mai essere felice e senza mai fare la differenza. Lui è felice alla Juve e lì vuole restare. Così facendo tuttavia, Higuain non blocca solo il mercato della Juve ma anche quello della Roma che vuol cedere Schick che non rientra nei piani di Fonseca.