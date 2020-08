Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi viene dato grande risalto alla vittoria dell'Inter in semifinale di Europa League ieri contro lo Shakhtar. Tuttosport però apre con le parole del Pipita: "Higuain blocca la Juve" titola il quotidiano, che in taglio alto esalta la squadra di Antonio Conte: "Che Inter! E' i finale". Poco spazio per la Juve sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla delle "Grane Juve", da una parte: "Dybala chiede 20 milioni all'anno"; dall'altra:"Arthur positivo al test dell'alcol". Anche La Gazzetta dello Sport commenta la notizia del brasiliano in arrivo in bianconero, concentrandosi poi sulla novità nello staff: "Tudor fa il tutor nella Juve di Pirlo".