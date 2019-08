"Paulo Dybala sempre più fuori". Con questo titolo La Gazzetta dello Sport analizza il dualismo tra i due attaccanti argentini. Doveva essere La Joya a partire dal primo minuto e invece l'ha spuntata il Pipita rimasto in campo per quasi tutta la partita imponendosi come il calciatore che ha mandato più volte al tiro gli avversari (tre). Sebbene le scelte siano state di natura tecnica (come ammesso da Martusciello) è chiaro che l'argentino non possa essere soddisfatto di aver passato 90 minuti a sedere in panchina. Per ora è Higuain ad aver vinto la sua battaglia, in attesa degli ultimi giorni di mercato...