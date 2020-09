7









Ormai gli aggiornamenti sulla situazione di Luis Suarez sono come un'appassionante serie tv per i tifosi juventini (ricordiamo: si parla di un contratto biennale con opzione per il terzo, da 6,5 milioni di stipendio con possibilità di raggiungere i 10 coi bonus). Oggi dai quotidiani sportivi italiani giungono notizie su di lui e su un altro nome caldo nel casting per il nuovo centravanti bianconero, Alvaro Morata.



IL PISTOLERO - Suarez è vicino. Questo è l'assunto fondamentale. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il nodo legato a Gonzalo Higuain si sta per sciogliere grazie alle trattative in corso per la rescissione tra il fratello-procuratore e la Juventus (c'è già un accordo con l'Inter Miami). E nel frattempo, anche a Barcellona si sta accelerando: come riporta Tuttosport, il centravanti uruguayano si sta convincendo ad accettare dal Barça una cifra inferiore rispetto ai 15 milioni chiesti inizialmente, e contestualmente il club blaugrana gradirebbe l'indennizzo in forma di bonus prospettato dalla Juve. Ma il famoso esame di italiano B1, fondamentale per il passaporto comunitario? Secondo la Gazzetta, una data probabile è il 16 settembre, all'università di Roma Tre. IL GRANDE EX - Parallelamente, il Corriere dello Sport fa il punto su Morata. Lui ha mantenuto un gran feeling con l'ambiente, e la moglie Alice Campello non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia. Lui ha fatto sapere a mister Simeone di essere interessato a un rientro alla Juventus, ma l'Atletico Madrid punta su di lui. Come potrebbe la Juve convincere il club madrileno? Nei giorni scorsi si era parlato di uno scambio con Douglas Costa, altrimenti si può percorrere la via del pagamento del cartellino dilazionato in 5 anni. E lo stipendio? Attualmente Morata percepisce 10 milioni e mezzo a stagione, il club bianconero potrebbe arrivare a queste cifre attraverso i cari vecchi bonus.