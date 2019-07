Che accoglienza per Higuain! pic.twitter.com/f5CF88zcG3 — ilbianconero (@ilbianconerocom) 10 luglio 2019

Tutti pazzi per. Il Pipita si è presentato allaper le visite mediche ed è stato sommerso dall'affetto dei tifosi. Anziché dirigersi verso il centro sportivo per le visite di routine, l'attaccante argentino si è fermato per un autografo ad un bambino tra l'entusiasmo generale dei supporters bianconeri. Poi Higuain si è diretto nella struttura per svolgere i test medici promettendo ai tifosi di fermarsi con loro subito dopo.