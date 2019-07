In casa Juve si sbloccano le cessioni. Dopo Moise Kean, anche il capitolo Gonzalo Higuain-Roma sta per aprirsi: sì, perché per la prima volta sembra arrivata una svolta favorevole per i piani di Fabio Paratici. Il centravanti argentino vorrebbe restare alla Juve e non ha mai cambiato la propria posizione in merito, ma Higuain è ancora di troppo e così è necessario fare ancora altro spazio per chi arriverà.



IL PUNTO - L'intesa di massima c'è da tempo, con Juve e Roma che si sono accordate per un prestito con obbligo di riscatto che possa complessivamente portare nelle casse bianconere 36 milioni di euro e che aspettano solo di veder cominciare il circolo punte per spingere sull'acceleratore. Oltre che i sì dei diretti interessati. Così la Roma continua nella sua opera di convincimento di Higuain, che fino ad ora aveva sempre garbatamente rifiutato. Eppure qualcosa sta cambiando. I piani della Juve, nonostante tutto, non sono cambiati e così il Pipita ci sta pensando. La Roma ci ha provato, con Petrachi e Fonseca come principali attori dei tentativi, e nelle prossime ore è in programma un incontro tra la dirigenza giallorossa e Nicolas Higuain, suo fratello-agente. Così Higuain apre un affare che potrebbe comunque non ciudersi in tempi brevi, perché tra il Pipita e la Juve c'è ancora molto da discutere.