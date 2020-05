1









Higuain-River Plate: c'eravamo tanti amati. E - forse - ci ameremo ancora. Il Pipita nei giorni scorsi ha mandato messaggi chiari al suo vecchio club, segnali di un sentimento più vivo che mai. La Juventus sta cercando una sistemazione all'attaccante ormai fuori dai piani futuri del club, che con l'addio di Gonzalo risparmierebbe anche circa 7 milioni d'ingaggio. Il padre nei giorni scorsi aveva frenato su un suo ritorno in Argentina, ma il Pipita non esclude di ripartire lì da dove tutto era iniziato. IL PIANO - Dalle parti di Buenos Aires stavano studiando il piano per provare a prenderlo nel 2021 quando scadrà contratto e si libererebbe a parametro zero, ma la voglia di poterlo riabbracciare è troppa e i dirigenti faranno un tentativo già alla riapertura della prossima sessione di mercato. La strategia del River è quella di parlare prima con il giocatore, al quale sono pronti a offrire un contratto biennale o triennale - rivedendo le cifre dell'ingaggio - per chiudere la carriera con i Millionarios. Poi, andranno a trattare con la Juve: tra i due club può aprirsi anche una strada per coinvolgere alcuni giovani nell'operazione, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Il River fa sul serio, la proposta per Higuain è pronta.