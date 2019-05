Due vecchi amici che si ritrovano, in un'occasione non certo normale. No, Stephan Lichtsteiner e Gonzalo Higuain, rispettivamente all'Arsenal e al Chelsea, si sono rivisti quest'oggi a Baku per la finale di Europa League. Ha vinto il Pipita, che non è sceso in campo - Sarri gli ha preferito Giroud - ma che ha visto trionfare il suo tecnico e forse mentore Maurizio Sarri. Una vittoria che non ha fatto piacere certamente al terzino svizzero, il quale mestamente si è avvicinato al palchetto dell'Uefa per ricevere la medaglia d'argento. Ecco, qualche passo in avanti e poi lo sguardo di Gonzalo incrociato al volo, mentre l'argentino si accingeva ad applaudirlo. 'C**zo batti le mani?', gli chiede Stephan. Col sorriso, dandogli un colpetto e divertendo tutto. Soprattutto Higuain.