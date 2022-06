L'ex attaccante della Juve, Gonzalo Higuain, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tyc Sport, dove ha svelato quello che a suo modo di vedere è attualmente l'attaccante più forte al mondo.



'Conosco Karim Benzema da quando avevo 19 anni. Non solo andavamo d’accordo, eravamo in competizione per la stessa posizione in campo, ma abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Non mi sorprende che oggi sia il miglior giocatore del mondo'.