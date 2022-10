Settimana piena di emozioni perche dopo aver annunciato il ritiro dal calcio a fine stagione, è tornato in campo per trascinare luna doppietta nel derby della florida concluso 4-1 contro l'Orlando. Successo importante per il raggiungimento dei playoff di MLS. In generale, la squadra dell'argentino ha ottenuto quattro vittorie consecutive in cui il Pipita è stato protagonista assoluto realizzando sei reti in queste 4 gare. Questo a conferma di come il centravanti sia ancora in grande forma nonostante abbia deciso di lasciare il calcio giocato.