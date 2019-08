Secondo quanto riporta Tuttosport, Gonzalo Higuain ha detto di nuovo di no all'offerta della Roma, pronta a mettere sul piatto 36 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto per acquistare l'attaccante argentino. La Juve ha già dato il via libera ma il Pipita continua a dire di no alla destinazione perché vuole solo la Juve. A inizio estate il fratello-agente Nicolas aveva svelato la volontà di Higuain di non lasciare Torino e alle parole stanno seguendo i fatti. Higuain continua a dire di no alla Roma mentre oggi Paratici incontrerà Petrachi per cercare di chiudere la cessione di Rugani.