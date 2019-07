Uno-due con Bernardeschi, controllo orientanto e piattone destro che si insacca all'angolino.è la fotocopia del classico gol dell'argentino che dopo una stagione vissuta sulle montagne russe tra Milano e Londra vuole riprendersi la Juventus. ​"Gonzalo si sta allenando con buon piglio, stasera ha fatto bene", le parole di Maurizio Sarri nel post-partita.Il tecnico bianconero aveva messo da parte Higuain nella conferenza stampa di presentazione dichiarando che non c'erano stati contatti tra lui e il Pipache è lui l'uomo giusto per guidare l'attacco della Juve nella prossima stagione.Dopo la rete, Higuain si è portato la mano all'orecchio guardando la tribuna dove Pavel Nedved e Fabio Paratici stavano osservando la partita. Prima del calcio d'inizio, tra l'altro, Higuain si era intrattenuto a parlare con i due dirigenti bianconeri. Sul piatto. Non è la prima volta che il 'Pipa' parla con i gol e le esultanze. L'ultima volta che lo aveva fatto con la maglia della Juve non ce l'aveva con il club bianconero ma con Aurelio De Laurentiis. Era il 1 dicembre del 2017 e Higuain segnava il gol vittoria della Juve contro il Napoli di Maurizio Sarri allo Stadio San Paolo. L'esultanza fu la stessa con la mano portata all'orecchio anche se poi l'argentino mise pure la mano sulla fronte come per. Ora il bersaglio del Pipa è la Juve ma l'obiettivo è restare in bianconero.@lorebetto