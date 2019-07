Sette giorni per chiudere tutto. Petrachi vuole portare alla Roma Gonzalo Higuain, mai si è discostato da quest'obiettivo. E allora, ecco che si aspetta il rientro della Juve dall'Asia. I giocatori sono già in quel di Torino, pronti a ripartire dalla Continassa per i dieci giorni decisivi della preparazione bianconera. Sette, invece, sono i giorni decisivi per portare nella Capitale il Pipita. Ma il destino del Pipa è legato a quello di Dzeko: finché la Roma non avrà preso un sostituto, il bosniaco non potrà essere nerazzurro. I giallorossi, dunque, si giocano tutto in questa settimana. E Petrachi è pronto al grande colpo. Ne parla Il Corriere dello Sport.