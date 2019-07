Higuain alla Roma: non è facile, ma all'ombra della Capitale si sogna. Petrachi, nella conferenza stampa di presentazione, ha esaltato le doti del Pipita e aperto al suo possibile arrivo all'Olimpico. Higuain è difatti l'obiettivo numero uno per l'attacco di Fonseca, ma con la Juve c'è ancora tutta la strada da percorrere. Sul web, tuttavia, le notizie corrono. E corrono velocissime. Tanto da far 'trapelare' già la nuova maglia della Roma con il numero 9 sulle spalle (lasciato libero da Dzeko, direzione Inter) con tanto di 'Higuain' a caratteri cubitali sulla schiena. Il centravanti ha un contratto con la Juventus fino al 2021 a 6,5 milioni di euro più bonus.