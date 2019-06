Come spiega Repubblica, l'operazione Higuain-Roma è tutt'altro che impossibile. I colloqui continui tra i ds dei due club Fabio Paratici e Gianluca Petrachi hanno portato a fissare il prezzo, ovvero un prestito annuale da 12 milioni con riscatto che verrà fissato in seguito in favore della Roma. Il Pipita sembra gradire la destinazione e la permanenza in Italia, ma resta il nodo ingaggio con i giallorossi che non possono arrivare a concedergli quanto guadagnerebbe alla Juve, ossia 7 milioni e mezzo. Cifra importante, sì: ma per un giocatore fortissimo e che vuole rilanciarsi. Per la Roma può diventare un affare.



TRA JUVE E ROMA - In serata, Sky Sport ha raccontato che nel primo incontro ufficiale tra le parti, nell'ambito dell trattativa Pellegrini-Spinazzola, la Roma non ha ufficialmente menzionato Higuain come possibile acquisto. L'argentino, in ogni caso, non avrebbe dato la disponibilità alla cessione: ci proverà fino alla fine, a rimanere all'ombra della Continassa.