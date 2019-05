Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora una volta legato a Maurizio Sarri, che ha insistito per riabbracciarlo a Londra e che a fine stagione potrebbe trasferirsi a Torino. Il tecnico del Chelsea è uno dei candidati più autorevoli alla panchina della Juventus, tutto sarà deciso dopo la finale di Europa League contro l'Arsenal e anche il Pipita attende con trepidazione. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Higuain ha fatto sapere di essere felice a in Inghilterra e rimarrebbe volentieri ai Blues per un'altra stagione, tornando a giocare la Champions. Allo stesso tempo, però, ha già chiarito al suo entourage che se dovesse arrivare la chiamata della Juve per un ritorno a Torino con Sarri in panchina, la risposta sarebbe assolutamente positiva. Gonzalo è convinto di poter giocare con Cristiano Ronaldo a livelli importanti e tornerebbe di corsa alla Juve. La palla, adesso, è nelle mani di Fabio Paratici.