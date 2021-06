Super ospite alla Bobo TV! Si tratta di Gonzalo Higuain, ex centravanti di Napoli e Juventus, attualmente in forza all'Inter Miami. Il Pipita sarà dunque lo special guest del programma di Christian Vieri - che con lui condivide un passato tra Juve e Milan - in onda sul canale Twitch, e condividerà la sua esperienza con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. E magari il Pipa parlerà dell'amico Leo Messi, nel mirino proprio della MLS: "Io e Beckham ci stiamo lavorando duramente. Abbiamo l’aspirazione di portare qui i migliori giocatori del mondo. Messi è un fenomeno generazionale, forse il migliore di sempre. Sono ottimista sul fatto che Messi giocherà con la maglia dell’Inter Miami", le parole di José Mas, il proprietario.