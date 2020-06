di BN

Non è stato convocato, perché infortunato. Nonostante questo, Gonzalo Higuain è comunque andato allo Stadium, per stare a suo modo vicino alla squadra, impegnata nella semifinale di Coppa Italia con il Milan. Lo 0-0 finale ha qualificato i bianconeri, ma Gonzalo come spesso accade è stato oggetto di critiche e sfottò. Il motivo: un’inquadratura televisiva, che lo ritrae, seduto in tribuna con la felpa indosso, a guardare il cellulare, a partita in corso. La mascherina leggermente abbassata, a coprire la bocca ma non il naso.



Il web si è, ingiustamente, scatenato. Tra le tante frasi lette: ‘Qualcuno ha detto Just Eat?, ‘Quanto stanno, che mi sono addormentato?’. Queste sono solo due delle battute sul Pipita che, ci sentiamo di dire, stavolta hanno davvero poco senso. Attacchi e polemiche inutili: per quale motivo Higuain non poteva consultare il telefono, dalla tribuna? Il gioco al massacro sull’attaccante argentino piace sempre, fin troppo. Anche quando è indecoroso. Lasciamo lavorare Gonzalo, potrà tornare utile a Sarri e alla Juve non appena starà bene.