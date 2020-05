1









Ora è tornato, suderà per la maglia della Juventus cercando di concludere al meglio la stagione, ma il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere lontano da Torino. Tra malumori sul ruolo nel progetto tecnico e un rinnovo che non arriva, il mercato chiama, soprattutto l’Argentina dove c’è il River Plate che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Si potrebbe prospettare un’operazione alla Tevez, ovvero con l’inserimento di giovani in cambio della cessione del Pipita, e alla Juventus c’è un giocatore che fa al caso suo: come riporta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera ha messo gli occhi su Jorge Carrascal, centrocampista colombiano classe ’98.