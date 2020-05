1









Il River Plate è la destinazione preferita di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino non rientra nei piani della Juve per la prossima stagione, nonostante le parole di Paratici che cerca un nuovo centravanti. "Tutti sono liberi di fantasticare, ma la realtà è che con un giocatore attualmente in Europa è sempre più difficile considerare la possibilità di un ritorno a causa delle enormi distanze economiche tra il nostro e il loro calcio - le parole del ds Francescoli ad Olé pochi giorni fa -. Insisto sul fatto che dipende molto dal giocatore". La formula tra le società potrebbe essere quella di uno scambio oppure una cessione quasi a zero di Higuain in cambio di un'opzione su uno o più giovani del River (come accaduto con Tevez e Bentancur). Secondo TycSports, il nome giusto per la Juve potrebbe essere quello di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del club argentino.