Meno male. Il ritorno della Serie A è tutt’altro che vicino, ma la ripresa degli allenamenti delle squadre del nostro campionato e il via libera alla Bundesliga hanno dato una ventata di aria fresca, in un momento in cui pallone, stadi e partite sembravano essere solo un ricordo per gli appassionati, almeno per quest’anno.: prima test medici a tutti i giocatori, poi lavoro alla Continassa. Ovviamente per chi può, parte della squadra all’estero è rientrata da poco e dovrà osservare 14 giorni di quarantena, come Cristiano Ronaldo, De Ligt, Szczesny, Matuidi e Khedira. Chi manca all’appello, e anche quando arriverà sarà un caso, è Higuain- Il Pipita è in Argentina dal 19 marzo, quando decise di tornare in patria a trascorrere l’isolamento al fianco della madre malata di cancro. Da lì, è nata e si è evoluta una situazione paradossale., per sistemare anche qualche conto a bilancio. Per quanto il padre abbia parlato spiegando la situazione del Pipa (a TNT Sports: "Ritorno al River? Non è il momento, Gonzalo ha un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà"), la strade sembrano destinate a separarsi.– Da tempo Fabio Paratici sta giocando su più tavoli, giusto per non farsi trovare scoperto. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono due i profili più caldeggiati. Il primo, e più importante, è quello che corrisponde al profilo diper il quale la Juve è in attesa di capire se il Paris Saint-Germain lo riscatterà o meno dall’Inter per la cifra di 70 milioni di euro. Il secondo è, attaccante polacco che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, in scadenza nel 2021. Senza tralasciare gli identikit brasiliani di Gabriel Jesus e Kaio Jorge. La girandola è folta e piena di nomi, ma quello di Higuain non compare. Il futuro attaccante bianconero indosserà la 9 e avrà un altro nome.