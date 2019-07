Gonzalo Higuain è di fronte ad un bivio, suo malgrado. La Juventus, infatti, vuole cederlo e il prezzo per la cessione definitiva è di 36 milioni di euro. Il Pipita percepisce anche uno stipendio da 7.5 milioni di euro, cifre importanti che in pochi, forse nessuno, può eguagliare in Italia. Ci proverà comunque la Roma anche se l'agente (e fratello) del calciatore dice che per l'argentino c'è solo la Juve in Italia. Se i bianconeri non riuscissero a piazzarlo, potrebbero offrire un rinnovo per spalmare l'ingaggio su più anni così da renderlo meno pesante a bilancio e più appetibile anche per le altre squadre interessate.