Come racconta Gazzetta.it, l'addio di Higuain alla Juventus era praticamente cosa fatta da giorni. La scintilla che ha fatto cambiare idea sulla possibile permanenza del Pipita è stata scoccata da Andrea Pirlo. Ecco cosa racconta la Rosea: "Da quando Andrea Pirlo, durante la sua presentazione come nuovo tecnico della Juventus, aveva precisato che Higuain non avrebbe fatto parte del progetto, il club e l'antourage del giocatore si erano messi a cercare un accordo per la separazione consensuale. Accordo che è stato trovato nelle ultime ore, tanto è vero che Higuain è già in volo per gli Stati Uniti (è atteso nella notte). Come si era saputo nei giorni scorsi, c'è infatti una squadra che lo vuole e che lo sta per mettere sotto contratto: è l'Inter Miami di David Beckham. L'annuncio ufficiale della risoluzione del contratto da parte della Juventus ancora non c'è stato, arriverà presumibilmente quando Higuain avrà definito con l'Inter Miami tutti i dettagli del nuovo contratto".