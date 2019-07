Due colpi già realizzati, il terzo da completare. Juventus e Roma stanno lavorando insieme sul mercato, accordandosi per scambi e cessioni, trattando cartellini e proponendo idee. Costantemente. Petrachi e Paratici, infatti, dopo aver chiuso lo scambio Spinazzola-Pellegrini, stanno parlando di altri due affari. Il primo è Nicolò Zaniolo, che piace alla Juve anche se il colpo non è mai stato affondato, il secondo è Gonzalo Higuain. Il grande obiettivo della Roma.



IL 9 - Il Pipita è il sogno dell'estate a tinte giallorosse, con il ds Petrachi che preme per una soluzione e la Juventus che ascolta le offerte. Secondo il Corriere dello Sport, tra le società ci sono stati colloqui fruttiferi, che hanno portato a un accordo di massima per il prestito oneroso con riscatto, a queste cifre: 6 milioni di euro più 27 milioni per il resto del cartellino. E Higuain? L'argentino non ha ancora accettato il trasferimento e per il momento frena, volendo giocarsi le sue carte alla Juve. In ogni caso, prima della chiusura, dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2023 spalmandosi l'ingaggio a 4,5 milioni di euro netti all'anno.